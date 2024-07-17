00946首配出爐！年化配息率破7% 8/6最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 17:52

台股 ETF 配息公告一波波，今年 4 月募集、5 月上市的新兵－群益科技高息成長 (00946-TW)，今 (17) 日公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946 本次基金每受益權單位預估配發 0.067 元，若以今天收盤價 10.65 元計算，年化配息率約為 7.55%，除息日訂於 8 月 7 日，想參與配息的投資人，最晚須在 8 月 6 日買進，收益分配發放日落在 8 月 28 日。

台股 ETF 投資熱絡，今年來多檔新兵接力募集、掛牌上市，除了 00940 引起市場高度關注外，財富管理專家表示，主攻科技產業的 00946，首創將外資認同度納入選股考量，從中精選成長性與股息配發能力俱佳的優質科技高息股，也獲得約 8.3 萬受益人支持。

觀察 00946 上市以來表現，截至 17 日止，累積漲幅近 6.5%，規模更是成長 123.15% 來到近 101.4 億元，可見其結合科技成長與高息之策略獲得市場投資人認可，再加上 00946 發行價為 10 元，入手門檻低，且自掛牌以來，也搭上這波由科技股所引領驅動的台股行情。

進一步觀察 00946 選股邏輯，其從 250 檔上市櫃電子市值前 250 大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，00946 的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。