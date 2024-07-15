台股ETF太熱頻傳暫停申購 法人：小心溢價收斂後的後座力
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 18:38
以往海外股票 ETF 經常出現溢價、暫停受理初級市場申購，主要因央行給予額度不足，今年以來卻開始擴散到台股 ETF，甚至是高股息 ETF，包括富邦台灣采吉 (006208-TW)、台新台灣永續中小高息 (00936-TW)、富蘭克林華美台灣 Smart (00905-TW)，法人指出，台股產品並無額度上限，卻面臨暫停申購，確實有點詭異，投資人若買進這類產品，要小心溢價收斂之後的後座力。
法人表示，某些台股 ETF 產品配息狀況可能特別高，呼籲投資人不要只是看到它的配息率，最重要的是關注折溢價狀況，證交所網站統整 200 多檔 ETF 即時訊息，讓投資人可以掌握最新資訊。
對於投信旗下 ETF 配息，主管機關有祭出收益平準金制度，希望業者能夠依循，只不過有時候有些高股息產品，在宣告配息金額時，還是會引起市場非常多的資金在追捧，不小心就造成了它的溢價產生。
法人說明，以往 ETF 較常看到溢價的都是海外產品，最早可追溯至 2009 年發行的 0061，追蹤陸股的 ETF，因額度限制，造成暫停申購，必須要排隊籌錢的現象，後來還有元大 S&P 原油正 2、街口布蘭特原油正 2 等事件，也都遇過暫停申購。
法人進一步指出，海外 ETF 出現暫停申購，主要因額度用完了，央行在給予新額度之前，會有一段空窗期，投資人想來申購也沒有辦法，只能從次級市場買進，當買氣太強時，供不應求，就會不小心產生溢價。以往海外產品較常發生，因此投信經驗也較充足，但今年越來越多檔台股 ETF 出現溢價、 暫停申購。
事實上，台股 ETF 並無額度上限，為何會產生這樣的現象？法人指出，目前來看，主要因配息金額可能不足，假設業者今天宣告每單位配發 1 元，但在公布之後，隨即湧入大量受益人，導致配發金額額滿了，後進的投資人就無法領到同樣 1 元的息，為了避免被稀釋，這時候投信就會踩煞車，讓這檔暫停申購。儘管產生溢價，但許多投資人仍無感，只看到表面上的息。
為何溢價對於投資人是種傷害？法人指出，溢價若能持續下去當然不會有傷害，但在收斂的當下，投資人是絕對損失的，在這段過程中都是買貴的，最後卻是賣便宜了，呼籲投資人不要看到息就一股腦兒投入，投資這些標的可能要非常的小心。
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