Gogoro獲星國許可 將開賣電動車、運營電池交換系統

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-18 10:50

Gogoro(GGR-US) 今 (18) 日宣布，獲得在新加坡推出電池交換系統和智慧電動機車的許可，將由新加坡的獨家經銷商 Cycle & Carriage 2-Wheeler Pte. Ltd. (Cycle & Carriage) 於第四季起營運電池交換系統、銷售智慧電動機車。

同時，Cycle & Carriage 將攜手殼牌旗下電動車充電部門 Shell Recharge，於新加坡的殼牌加油站建置 GoStation 電池交換站。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示， Gogoro 取得新加坡當局的商轉許可，此里程碑建立在 Gogoro、Cycle & Carriage 和 foodpanda 試點計畫取成功的基礎上，期待很快將測試成果應用到商業營運中，讓更多消費者享受環保便利的電動化運具。

Cycle & Carriage 新加坡董事總經理 Wilfrid Foo 表示，在新加坡，電池交換與電動機車仍處初期發展階段，與 Gogoro 的合作將加速推進產業成長；透過試點計畫，已蒐集許多 foodpanda 平台外送夥伴的正面評價和寶貴數據，對於商轉非常有信心。

Gogoro 與 Cycle & Carriage 於 2023 年 3 月宣布與 foodpanda 合作，搶先在新加坡展開 Gogoro 智慧電動機車和電池交換平台試點計畫，預計 9 月完成。

而 Cycle & Carriage 同時宣布與殼牌旗下電動車充電部門 Shell Recharge 合作，在新加坡的殼牌加油站建置 GoStation 電池交換站，首站預計於 8 月落成，並將在 2 年內持續增加站點。