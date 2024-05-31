臺灣電動車好威！GOGORO充電站專利布局全球第4　僅次豐田、現代

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 10:55

財團法人專利檢索中心分析，截至 2024 年第一季，全球電動車輛充電設備相關之專利約有 2 萬餘筆，臺灣布局量則在全球排名第 10。全球專利權人布局數量部分，則主要以日韓車廠領軍、美歐緊追在後，臺灣本土品牌 GOGORO 專利布局數量位居全球第 4，僅次於日韓。

專利檢索中心近期以「電動車之高功率充電設備」為主軸，進行相關專利布局趨勢分析。截至 2024 年第一季，全球電動車輛充電設備相關之專利約有 2 萬餘筆，專利主要申請區域為中國大陸、美國、歐洲… 等國家區域，臺灣布局量則在全球排名第 10。全球專利權人布局數量部分，則主要以日韓車廠領軍、美歐車廠緊追在後，臺灣本土品牌 GOGORO 所屬之睿能創意股份有限公司表現亮眼，專利布局數量占比位居全球第 4 位，僅次於日韓兩大汽車製造商。

本次布局分析主要針對地面端電動車充電站為核心，進行充電站結構細節相關專利檢索、分析；根據分析結果顯示，全球前十大主要專利權人分別為日本豐田汽車（TOYOTA）、韓國現代汽車（HYUNDAI）、韓國 KIA 汽車（為現代汽車集團子公司）、臺灣睿能創意（GOGORO）、日本本田汽車（HONDA）、德國保時捷（PORSCHE AG）、美國福特全球（FORD GLOBAL）、德國奧迪汽車（AUDI AG）、德國西門子（SIEMENSAG），以及日本日產汽車（NISSAN）。其中日本豐田汽車更在中國大陸、美國、日本、歐洲多個國家區域名列主要專利權人之首。

接著，深入各國家區域檢視主要技術擁有者，可以發現美國的主要專利權人以汽車製造商為主，除申請量最為突出之日本豐田汽車占比 21% 遙遙領先，緊追在後的第二名為韓國現代汽車約佔 11%，第三及第四名的申請量則皆為 10%，差距僅在伯仲之間，美國本土企業福特汽車（FORD）則是位居第四。

另外值得一提的是瑞典奇異 - 布朗 - 博韋里（ASEA Brown Boveri，一般使用其簡稱 ABB）是一家總部位於瑞士蘇黎世的瑞士 - 瑞典的跨國公司，以機器人、電機、能源、自動化、鐵路列車等領域為主要經營範圍，其提供全面的電動汽車充電產品，壁掛式交流充電器、直流快速充電站以及電動巴士充電系統。

日本的主要專利權人則明顯大多數所屬日本本國企業，最為突出的專利權人仍為豐田汽車占整體 39%；其中占比 6% 的電裝公司 (DENSO Corporation) 是世界第二大的汽車零部件供應商，在汽車零部件行業，僅次於德國博世 (Bosch)。

歐洲部分除了豐田汽車以外，第二至第十名的申請量分別為 6% 至 10%，專利權人申請量占比皆均勻分布；其中，占比 4% 係從事無線充電技術的新創公司 WiTricity，利用電動車和更廣泛的行動市場之無線充電。

韓國的主要專利權人與日本雷同，多為其韓國本國企業，較日本不同之處，韓國更多了許多學研機構，包含韓國汽車技術研究院 KATECH、韓國科學技術院 KAIST 及韓國電子技術院等韓國學研單位；上榜的韓國企業中除主流韓國汽車製造商外，Dae Young Chaevi 係韓國電動汽車充電設備製造商，為韓國電動車公共充電站建設龍頭，並佈建超過 70% 公共直流快速充電站，提供全方位充電服務鏈，包含交流、直流、攜帶型、電動巴士等所有電動汽車充電規格設備。

在臺灣布局的主要專利權人以我國企業為主，包括：占比較高的係睿能創意 (GOGORO) 及拓連科技公司 (Noodoe)，拓連科技主要業務是充電系統開發商，提供電動車充電站作業系統與充電裝置模組，係充電樁作業系統 SaaS 提供商，並與 General Motors（GM）、南加州愛迪生電廠、加拿大的 Charger Quest、臺灣的光陽和臺灣奧迪、東南亞的 Grab 合作導入充電站；其他還有鴻海精密、台達電、飛宏科技、臺灣車輛充電股份… 等企業以及工研院等研究機構投入。