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鉅亨速報

盤中速報 - 景碩(3189)大跌7.2%，報122.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:30

景碩(3189-TW)18日10:30股價下跌9.5元，報122.5元，跌幅7.2%，成交33,726張。

景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

近5日股價上漲32.8%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+17,724 張
  • 外資買賣超：+8,357 張
  • 投信買賣超：+3,427 張
  • 自營商買賣超：+5,940 張
  • 融資增減：+5,152 張
  • 融券增減：+1,375 張

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