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鉅亨速報

盤中速報 - 精聯(3652)大漲8.61%，報53元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 13:30

精聯(3652-TW)17日13:30股價上漲4.2元，報53.0元，漲幅8.61%，成交3,408張。

精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辨識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。

近5日股價上漲10.41%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-287 張
  • 外資買賣超：-138 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-149 張
  • 融資增減：+7 張
  • 融券增減：+17 張

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