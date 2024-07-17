盤中速報 - 景碩(3189)股價拉至漲停，漲停價132.0元，成交31,773張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:56
景碩(3189-TW)17日09:56上漲12元，股價漲停報132.0元，委買160張、委賣5,018張，成交31,773張。
主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲0.4%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14,789 張
- 外資買賣超：+6,015 張
- 投信買賣超：+2,696 張
- 自營商買賣超：+6,078 張
- 融資增減：+4,522 張
- 融券增減：+935 張
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