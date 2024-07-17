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鉅亨速報

盤中速報 - 景碩(3189)大漲6.67%，報128元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:27

景碩(3189-TW)17日09:27股價上漲8元，報128.0元，漲幅6.67%，成交16,954張。

景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

近5日股價上漲26.58%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+14,789 張
  • 外資買賣超：+6,015 張
  • 投信買賣超：+2,696 張
  • 自營商買賣超：+6,078 張
  • 融資增減：+4,522 張
  • 融券增減：+935 張

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