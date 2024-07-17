〈焦點股〉低基期股出頭天 仲琦下半年營運有望優上半年 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 10:57

市場資金今 (17) 日流向低基期股，其中網通廠仲琦 (2419-TW)6 月營收達 9.73 億元，年增逾 2 成，且為今年以來單月年增率首度轉正，看好下半年營運將優於上半年，激勵仲琦今天開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 35.2 元。

仲琦今天以 32.4 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 35.2 元，拉出一根長紅 K，開盤約 1 小時成交量超過 7000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人買超仲琦 850 張，周一 (15 日) 轉為賣超 392 張，昨 (16) 日買超 84 張。

仲琦 6 月營收 9.73 億元，月增 59.27%，年增 23.28%。隨著客戶調整庫存腳步放緩，帶動出貨回溫，帶動仲琦 6 月營收年增率轉正。累計今年上半年營收 45.49 億元，年減 19%。