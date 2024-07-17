〈焦點股〉低基期股出頭天 仲琦下半年營運有望優上半年 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 10:57
市場資金今 (17) 日流向低基期股，其中網通廠仲琦 (2419-TW)6 月營收達 9.73 億元，年增逾 2 成，且為今年以來單月年增率首度轉正，看好下半年營運將優於上半年，激勵仲琦今天開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 35.2 元。
台股屢攻 24000 點未能成功站穩，陸續出現漲多就是利空的聲音，知名市場分析師指出，降息腳步接近，不要再錦上添花、買高基期股票，建議要雪中送炭、買低基期股票，激勵仲琦、柏騰 (3518-TW)、景碩 (3189-TW)、昆盈 (2365-TW) 藍天 (2362-TW) 等低基期股今天強勢漲停。
仲琦今天以 32.4 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 35.2 元，拉出一根長紅 K，開盤約 1 小時成交量超過 7000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人買超仲琦 850 張，周一 (15 日) 轉為賣超 392 張，昨 (16) 日買超 84 張。
仲琦 6 月營收 9.73 億元，月增 59.27%，年增 23.28%。隨著客戶調整庫存腳步放緩，帶動出貨回溫，帶動仲琦 6 月營收年增率轉正。累計今年上半年營收 45.49 億元，年減 19%。
仲琦先前也提到，今年聚焦品牌發展、通路經營管理、軟體服務創新，以及客戶服務等，進一步提高附加價值，帶動整體營運，今年就能開花結果。另外，在新產品切入市場效益逐步發酵下，看好下半年營運優於上半年，全年力拚成長。
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