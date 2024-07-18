盤中速報 - 安格(6684)大跌7.16%，報88.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:26
安格(6684-TW)18日10:26股價下跌6.8元，報88.2元，跌幅7.16%，成交1,887張。
安格(6684-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各式多媒體視訊轉換控制晶片及其他控制晶片等研發及銷售。
近5日股價上漲6.74%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+112 張
- 外資買賣超：+103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+7 張
- 融券增減：+124 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 淳紳(4529)急拉4.42%報11.8元，成交96張
- 盤中速報 - 威盛(2388)急拉3.67%報127.0元，成交8,642張
- 盤中速報 - 康全電訊(8089)股價殺至跌停，跌停價102.0元，成交4,906張
- 盤中速報 - 斐成(3313)大漲7%，報24.45元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇