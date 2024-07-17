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盤中速報 - 安格(6684)急拉4.56%報98.3元，成交2,924張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:43

安格(6684-TW)近5分K漲速4.56%，17日11:43報98.3元，成交2,924張，今日漲幅為6.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

安格(6684-TW)近5日股價上漲8.1%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.39%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-227 張
  • 外資買賣超：-243 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：+307 張
  • 融券增減：+133 張

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