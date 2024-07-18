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鉅亨速報

盤中速報 - 一詮(2486)大跌7.84%，報123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:20

一詮(2486-TW)18日10:20股價下跌10.5元，報123.5元，跌幅7.84%，成交2,385張。

一詮(2486-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。

近5日股價上漲1.13%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,292 張
  • 外資買賣超：+1,704 張
  • 投信買賣超：-348 張
  • 自營商買賣超：-64 張
  • 融資增減：-2,446 張
  • 融券增減：-122 張

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