【量大強漲股整理】Q3行情啟動，三大題材股全面發動，哪個題材最夯?

鉅亨研報 2024-07-05 17:24

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 34.06 點，收在 23556.59 點，成交量 4831 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 66.74 億，投信買超 14.1 億，自營商賣超 45.86 億，三大法人合計賣超 98.5 億，其中，投資連 5 買，累計 197.43 億。

美股昨晚因獨立紀念日休市一天，聯準會 6 月會議記錄顯示，許多官員提到貨幣政策應該隨時準備因應意外的經濟疲軟，尤其是近期的就業市場表現不佳，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 73%，11 月至少降息 1 碼的機率為 82%，今晚即將公布美國失業率和非農就業人數，相關公布內容將進一步影響聯準會降息意願和幅度；台股方面，加權指數，今日開高震盪收高，場上漲 34.06 點，收在 23556.59 點，再創歷史新高，目前不論是基本面、籌碼面和技術面，目前皆有利多方，預期加權指數短期有望繼續上攻，再創歷史紀錄，另外今天的櫃買市場，交投熱絡，指數創 24 年新高，為連 8 周上漲，更顯示出資金轉入中小型股上。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，今日收平盤 1005 元，預定 18 日召開法說會，法人關注 2 奈米以下先進製程進度、半導體產業市況動態、未來幾年資本支出走勢等議題。魏哲家將在法說會上釋出第 3 季營運展望，法人看好，第 3 季美元財測有望挑戰歷史新高紀錄；(2317-TW) 鴻海，今日收平盤 214.5 元，鴻海旗下 Foxconn Singapore 已獲許可在越南北部廣寧省投資 2 項計畫，生產智慧娛樂產品和智慧系統設備，總投資額為 5 億 5100 萬美元（約新台幣 179 億元）；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.82%，收在 1350 元，聯發科認為，今年各營收類別的表現，都將較前一年度成長，尤其手機相關的成長將高於其他營收類別。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，(2330-TW) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWos 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，自家產能目標今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距，CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲，(3131-TW) 弘塑，亮燈漲停，收在 1565 元，再創歷史新高，(3583-TW) 辛耘，亮燈漲停，收在 451.5 元，再創歷史新高，(2467-TW) 志聖，上漲 2.17%，收在 212 元，再創歷史新高，(6187-TW) 萬潤，亮燈漲停，收在 330 元，再創歷史新高。

昨日文章中提到 (TSLA-US) 特斯拉執行長，馬斯克，不僅參與 2024 年 WAIC 上海人工智慧大會，備受矚目的二代人形機器人 Optimus 將在本次大會期間首次亮相。這款機器人被視為特斯拉在 人工智慧和機器人技術領域的另一個重要突破，消息帶動機器人概念股再度飆漲；(8374-TW)羅昇，股價亮燈漲停，收在 131 元，再創歷史新高，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，今年台北國際電腦展將與 (2382-TW) 廣達旗下達明機器人合作，在攤位上展示協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2464-TW)盟立，股價亮燈漲停，收在 90.7 元，再創歷史新高，盟立擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨 )，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場，未來成長可期，另外 (8078-TW) 伍豐，上漲 5.11%，收在 37.05 元，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，強攻數位轉型需求並推廣軟硬體解決方案，2024 年 開始進入收成期 ，預期可增加 5-10 個擁有百萬美元出貨量實力的新經銷商，伍豐投資的俄羅斯賭場水晶虎宮殿，2023 年不僅客戶人數愈來越多而且 EBITA 呈現正數，伍豐轉投資的佳華康健公司已經取得台北市南港區 2000 坪社福用地，未來將興建住宿型長照機構 ，預計可設置 200 房 & 400 床，2028H1 預計完工 ，開始貢獻營收。

特斯拉特斯拉執行長馬斯克啟動 AI 伺服器大建設，傳出大買 (SMCI-US

美超微，（Supermicro）液冷 AI 伺服器機櫃，美超微執行長梁見後主動在社交平台 X 貼文，亮出他與馬斯克相見歡合影，證實相關消息。美超微液冷 AI 伺服器大單落袋，引爆對雙鴻（3324-TW）等散熱協力廠出貨動能。

先前一再強調，特斯拉也跨入了 AI 領域，更驗證佳螢多元題材選股的邏輯!

佳螢一在強調的雙題材股，將有機會持發動!

【散熱 + CoWoS】雙題材黑馬股 (2486-TW) 一詮，盤中亮燈漲停，來到 151.5 元，再創歷史新高!!! 果然在我們領先預告解禁後，再攻一波! 就是因為有雙題材護體! 整整會員大賺 + 148%⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕，通通驗證佳螢經濟日報 8 屆選股季冠軍的實力!

據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大；(2486-TW)一詮，盤中亮燈漲停，來到 151.5 元，再創歷史新高，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。

2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣)，致力在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網；(3450-TW) 聯鈞，上漲 1.77%，收在 143.5 元，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已經具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證，全面搶攻 AI 商機

(AAPL-US) 蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，發表最新 AI 系統「Apple Intelligence」，推出 AI 手機，不僅宣布進軍生成式 AI、將 ChatGPT 導入 Siri 後，蘋果股價連日走漲，甚至超過微軟，重返「全球市值最高」的企業寶座，相關供應商將可明顯受惠；佳螢先前 6.17 點名預告後，PA(2455-TW) 全新，再度刷新歷史新高，來到 192.5 元大關。

蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023(2455-TW)全新，短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師