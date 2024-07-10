商用不動產買盤強勁 單日合計成交逾40億元 新潤新知段整棟樓售出
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 20:08
新北商用不動產市場買盤強勁，新潤 (6186-TW) 今 (10) 日公告再度以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，買方爲在地的一詮精密 (2486-TW)；同時，工業電腦大廠安勤科技 (3479-TW) 也在商仲第一太平戴維斯協助之下，以逾 10 億元買下新北中和的千坪工業用地。
新潤主管指出，與一詮的此一交易案將在 2024 年前完成交割入帳，且一詮對需求也急。
新潤在 5 月 28 日公布以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，但在因買方部分交易條件無法達成，新潤在 5 日表示此一交易案經雙方協議後解除契約。但隨即在今天公告由一詮精密以同樣價格接手。
新潤原擬以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，預估處分利益 5.5 億元，依目前新潤股本約 15 億元計算，每股貢獻 3.675 元，且預計這筆大樓整棟交易案第四季完成產權登記並入帳，但目前這筆交易今天又出現轉折，由沖壓件廠一詮精密接手。
工業電腦大廠安勤科技 (3479-TW) 也在商仲第一太平戴維斯協助之下，今天以 10.2 億元購入新北中和工業用地 1158.77 坪，預估將投入建立企業總部。
新潤是在 2019 年 10 月透過政府標售新莊北側知識產業園區區段徵收土地同時，以 7.6 億元取得此一 907.5 坪的建地，每坪得標單價 83.72 萬元，此次出售的整棟大樓包括地上 11 層、地下 3 層及車位 130 位，建物面積約 4585.2 坪，這也是新潤興業在新北及桃園住宅興建案外，首度跨入商辦的興建。新潤在這筆交易整棟商辦大樓，目前已進入申請使用執照階段。
「新莊北側知識產業園區」全區約 26 公頃，因有機捷、環狀線的雙捷運優勢，不僅可因應台商回流、企業總部所需的產業用地，也可作為觀光飯店、住宅開發案等需求，除了捷運外，也鄰近台 1 線、台 65 線以及台 64 線快速道路，具交通區位優勢，可聯通雙北、桃園生活圈，滿足通勤、產業需求，且鄰近新莊「副都心重劃區」、「頭前重劃區」兩大重劃區。
同時，科定 (6655-TW) 在同一產業園區興建的辦公大樓也已完工，科定 A3 大樓將成為科定的總部大樓，並成立產品展示館。
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