〈台股開盤〉漲逾百點再創23628點新高後翻黑 台積電原地踏步守千金
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 09:33
台積電今 (5) 日開盤仍站上千元大關，激勵台股早盤一度漲逾百點，最高漲至 23628.82 點，不過隨後台積電於平盤附近遊走，使得大盤呈現高檔震盪，預估成交量 4800 億元。另外，今天 AI、光電族群也是盤面上亮點。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 開平盤後，於平盤附近震盪，聯發科 (2454-TW) 也於平盤附近震盪，鴻海 (2317-TW) 則跌 0.47%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.3%，台達電 (2308-TW) 漲 0.92%。
AI 族群今天也有表現，包括 AI PC、AI 伺服器與機器人相關概念股，輔信 (2405-TW)、昆盈 (2365-TW) 皆一度觸及漲停板，英業達 (2356-TW) 漲逾 3%，精英 (2331-TW)、仁寶 (2324-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 與宏碁 (2353-TW) 也有 1% 以上的漲幅。
光電族群今天漲勢凌厲，錸德 (2349-TW)、亞光 (3019-TW)、佳凌 (4976-TW) 強攻漲停，錸寶 (8104-TW) 也一度觸及漲停板，晶彩科 (3535-TW)、慧友 (5484-TW)、一詮 (2486-TW) 漲逾半根停板。
航運族群今天則走弱，裕民 (2606-TW) 跌逾 2%，中櫃 (2613-TW)、新興 (2605-TW)、萬海 (2615-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、中航 (2612-TW)、台驊投控 (2636-TW) 以及志信 (2611-TW) 皆有 1% 的跌幅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能均線獲利股
#穩定獲利股
#連續長下影
#營收獲利增加
延伸閱讀
- 台股寫八大驚奇！台積電破千跳動單位變5元、千金股增至19檔
- 蘋果飄香 外資買超台股362億元中砸232億元買這3檔蘋概股
- 特斯拉大漲，背後的意義，潛力股鎖定誰？
- 台股寫八大驚奇！台積電破千跳動單位變5元、千金股增至19檔
鉅亨號貼文看更多
下一篇