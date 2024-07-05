〈台股開盤〉漲逾百點再創23628點新高後翻黑 台積電原地踏步守千金

台積電今 (5) 日開盤仍站上千元大關，激勵台股早盤一度漲逾百點，最高漲至 23628.82 點，不過隨後台積電於平盤附近遊走，使得大盤呈現高檔震盪，預估成交量 4800 億元。另外，今天 AI、光電族群也是盤面上亮點。