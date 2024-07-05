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台股

〈台股開盤〉漲逾百點再創23628點新高後翻黑 台積電原地踏步守千金

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 09:33

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台積電「積」情持續，高檔震盪一度漲逾百點。(圖：shutterstock)

台積電今 (5) 日開盤仍站上千元大關，激勵台股早盤一度漲逾百點，最高漲至 23628.82 點，不過隨後台積電於平盤附近遊走，使得大盤呈現高檔震盪，預估成交量 4800 億元。另外，今天 AI、光電族群也是盤面上亮點。 

觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 開平盤後，於平盤附近震盪，聯發科 (2454-TW) 也於平盤附近震盪，鴻海 (2317-TW) 則跌 0.47%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.3%，台達電 (2308-TW) 漲 0.92%。 

AI 族群今天也有表現，包括 AI PC、AI 伺服器與機器人相關概念股，輔信 (2405-TW)、昆盈 (2365-TW) 皆一度觸及漲停板，英業達 (2356-TW) 漲逾 3%，精英 (2331-TW)、仁寶 (2324-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 與宏碁 (2353-TW) 也有 1% 以上的漲幅。 

光電族群今天漲勢凌厲，錸德 (2349-TW)、亞光 (3019-TW)、佳凌 (4976-TW) 強攻漲停，錸寶 (8104-TW) 也一度觸及漲停板，晶彩科 (3535-TW)、慧友 (5484-TW)、一詮 (2486-TW) 漲逾半根停板。 

航運族群今天則走弱，裕民 (2606-TW) 跌逾 2%，中櫃 (2613-TW)、新興 (2605-TW)、萬海 (2615-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、中航 (2612-TW)、台驊投控 (2636-TW) 以及志信 (2611-TW) 皆有 1% 的跌幅。 

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台股開盤台積電千金股AI光電

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台積電10100.50%
亞光769.99%
日月光投控166.50.30%
台達電390.52.23%
輔信25.49.96%
昆盈54.19.85%
英業達571.60%
精英34.754.51%
仁寶34.851.60%
廣達3120.97%
緯穎27300.00%
﻿宏碁47.61.06%
錸德18.1510.00%
佳凌57.99.87%
聯發科1345-2.18%
錸寶61.38.88%
晶彩科59.410.00%
慧友1178.33%
一詮149.58.33%
裕民57.4-2.71%
中櫃39.55-2.35%
新興30.7-1.92%
萬海84.2-2.55%
慧洋-KY70.9-2.34%
中航47.7-1.75%
台驊投控96.2-1.43%
鴻海214.50.00%
志信28.65-1.72%

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