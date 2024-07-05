盤中速報 - 一詮(2486)急跌-3.05%報143.5元，成交29,403張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:22
一詮(2486-TW)近5分K跌速3.05%，05日10:22報143.5元，成交29,403張，今日漲幅為3.99％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
一詮(2486-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲3.73%。集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,430 張
- 外資買賣超：-5,961 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-462 張
- 融資增減：+3,030 張
- 融券增減：-129 張
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