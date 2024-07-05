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盤中速報 - 一詮(2486)股價拉至漲停，漲停價151.5元，成交19,610張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:49

一詮(2486-TW)05日09:49上漲13.5元，股價漲停報151.5元，委買22張、委賣2,909張，成交19,610張。

主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲3.73%。

一詮(2486-TW)近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,430 張
  • 外資買賣超：-5,961 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-462 張
  • 融資增減：+3,030 張
  • 融券增減：-129 張

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