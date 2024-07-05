盤中速報 - 一詮(2486)股價拉至漲停，漲停價151.5元，成交19,610張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:49
一詮(2486-TW)05日09:49上漲13.5元，股價漲停報151.5元，委買22張、委賣2,909張，成交19,610張。
主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲3.73%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,430 張
- 外資買賣超：-5,961 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-462 張
- 融資增減：+3,030 張
- 融券增減：-129 張
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