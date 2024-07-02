研調：上游供應鏈回補庫存、需求增溫 Q3全球伺服器出貨季增4至5%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 17:40

根據研調機構 TrendForce 最新報告，OEM 以及 CSP 業者皆有不錯的採購力道，加上 AI 伺服器訂單需求暢旺，以及 AI 所帶動的儲存伺服器需求增溫，推升第二季全球伺服器出貨，且動能將延續至第三季，預估第三季全球伺服器出貨將季增 4 至 5%。

TrendForce 指出，由於今年 AI 伺服器需求暢旺，排擠通用型伺服器預算，使得通用型伺服器成長不如預期。不過近期相關零組件，包含基板管理控制器 (BMC)、新款 CPU 等，由於伺服器平台的導入，OEM 與 CSP 業者皆出現採購力道。ODM 供應鏈方面，伺服器出貨除第一季呈現淡季外，第二季與第三季皆呈現季增趨勢。

根據 TrendForce 觀察，伺服器需求將在第二季至第三季呈現增長趨勢，其中 Enterprise OEM 出貨拉動最為顯著，包含 Dell(DELL-US)、HPE(HPE-US) 與 Lenovo(00992-HK) 皆雨露均霑。除已知的 AI 伺服器訂單需求暢旺外，近期更受惠因疫情所暫緩的標案所驅動，以及 AI 所帶動的儲存伺服器需求挹注，推升第二季出貨表現，動能將延續至第三季，預估第三季季增約 4 至 5%。