鉅亨速報 - Factset 最新調查：加州資源(CRC-US)EPS預估下修至5.23元，預估目標價為61.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 04:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對加州資源(CRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.34元下修至5.23元，其中最高估值8.84元，最低估值3.05元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.84(8.84)
|8.93
|7.86
|7.07
|最低值
|3.05(3.05)
|3.68
|6.21
|7.07
|平均值
|5.79(6)
|6.48
|6.96
|7.07
|中位數
|5.23(5.34)
|6.69
|6.8
|7.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.76億
|40.22億
|34.85億
|32.20億
|最低值
|25.76億
|32.28億
|28.83億
|32.20億
|平均值
|29.56億
|35.84億
|31.84億
|32.20億
|中位數
|29.60億
|36.30億
|31.84億
|32.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.57
|--
|7.37
|6.75
|7.78
|營業收入
|26.93億
|16.09億
|25.65億
|32.58億
|28.13億
詳細資訊請看美股內頁：
加州資源(CRC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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