鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至0.39元，預估目標價為120.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元下修至0.39元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.12元，預估目標價為120.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(1.27)
|4.95
|7.95
|8.56
|最低值
|-0.12(-0.12)
|1.73
|2.09
|4.95
|平均值
|0.42(0.52)
|3.23
|4.6
|5.91
|中位數
|0.39(0.46)
|3.13
|4.44
|5.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.43億
|32.64億
|37.57億
|37.45億
|最低值
|26.17億
|28.97億
|31.50億
|33.38億
|平均值
|26.91億
|29.93億
|33.89億
|35.45億
|中位數
|26.83億
|29.55億
|33.64億
|35.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|-0.43
|營業收入
|9.60億
|9.74億
|10.95億
|12.92億
|16.75億
詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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