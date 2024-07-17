〈微電能源登興櫃〉越南案場明年初動工 估貢獻明年3成營收
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 18:01
微電能源 (6883-TW) 今 (17) 日召開興櫃前法說會，董事長王愍迪指出，與越南當地知名開發商西貢電信初期開發的 300MW 案場將在明年初動工，明年底完工，預期該案將貢獻公司明年 3 成營收，未來海外營收有機會增至 5 成以上。
王愍迪看好，此次前往越南開發主要是因應台商客戶需求，隨著中國製造業外移趨勢成形，相關業者陸續移往東南亞，加上供應鏈對綠電的需求提升，都成為公司前進海外的契機，看好明年隨著不同市場成長，有助進一步分散營收過於集中的問題。
王愍迪補充，微電能源此次在越南是與當地西貢電信合作，也簽署再生能源平台合作備忘錄，選定首個 300MW 示範場域，共同投資開發越南工業園區級別的再生能源設施，涵蓋太陽能電網、儲能、綠電直供模式。
微電能源此次在越南主要扮演系統商，包括採購、發包等業務，EPC 會交由當地業者施作，公司負責監造，預期待建造完畢後，公司後續維運的角色將慢慢浮現，包括維修、管理等。
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