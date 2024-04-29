臺鹽首季財報純益0.52元 季增36倍持平去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 14:24

臺鹽 (1737-TW) 今 (29) 日公布最新財報，2024 年第一季稅後純益爲 1.04 億元，持平於去年同期表現，季增 36 倍，單季每股純益達 0.52 元，臺鹽也全力在第二季、第三季夏日旺季力拚海洋鹼性離子水順銷維持成長

臺鹽旗下海洋鹼性離子水的瓶裝水產品在 2022 年銷售金額首度突破 10 億元，銷售仍不斷成長， 2024 年至今，海洋鹼性離子水的銷售仍維持成長，臺鹽也力拚銷售。

臺鹽 2024 年 1-3 月營收 8.13 億元，毛利率 40.97%，季增 3.4 個百分點，年增 2.93 個百分點，第一季稅後純益爲 1.04 億元，持平於去年同期表現，季增 36 倍，單季每股純益達 0.52 元。