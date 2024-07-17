刷這張卡吃教父牛排最超值！抽限量抵用券、卡友再享10%回饋
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-17 17:51
華南銀行與知名頂級《臺灣米其林指南》一星餐廳 - 教父牛排，攜手自即日起於華南銀行官方臉書粉絲專頁舉辦限量「餐費抵用券」抽獎活動，緊接著在 8 至 10 月推出專屬卡友消費享 10% 刷卡金回饋，共邀客戶品味美食外，還能讓持卡人享有限定獨家的餐桌驚喜。
教父牛排連續度蟬聯《臺灣米其林指南》一星餐廳，目前全台共有 6 間分店，早已成為老饕美食家心中頂級牛排的代名詞，因嚴選高品質食材及精湛烹飪技術享譽盛名，而創始店更以當今最熱門「私宅概念」重新打造，如同回到家一樣舒適自在，卻能享受低調奢華的用餐環境與細緻的服務。
教父牛排主理人鄧有癸以 50 年料理生涯的職人精神對食物美味的堅持，每一塊牛排都經過精心挑選和烹製，即使在持續刷新客戶味蕾的同時，也確保每一位客人都能享受到最純正、最美味的牛排盛宴，與華南銀行以守護客戶的初衷，傾聽客戶的期待為企業核心理念不謀而合，這次聯手不只打造尊榮的用餐體驗，也期待讓更多客戶重新定義對牛排的鑑賞品味。
華南銀行開創國內銀行與米其林摘星餐廳合作的新篇章，展現專業金融與高端餐飲結合的創新服務，不僅詮釋品牌形象，也體現對質感生活的關注與承諾。未來，華南銀行將會持續推出跨界品牌合作為客戶創造更多驚喜，透過強強聯手實現品牌的深度融合與客戶互惠的三方共贏。
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