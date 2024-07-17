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被列為經發會顧問 吳東亮：將傳達工商界聲音並聚焦三大議題

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 17:55

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宏碁董事長陳俊聖(左)與工商協進會理事長吳東亮(右)一同出席公亮紀念講座。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

行政院將於明 (18) 日召開行政院經濟發展委員會會議，工商協進會理事長吳東亮今 (17) 日表示，看報才知道自己被列為經發會顧問，不過吳東亮指出，將代表工商界與政府溝通、傳達聲音，並聚焦 ESG、碳，以及電力的問題。 

行政院將於明日召開首場行政院經濟發展委員會會議，行政院長卓榮泰今天上午也透露部分顧問名單，包含前行政副院長林信義、宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮，以及鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉等，而工商協進會理事長吳東亮也入列。 

吳東亮今天下午出席工商協進會公亮紀念講座，針對此事回應，自己也是看報才得知，不過顧問為榮譽職，且能代表工商界與政府直接溝通並提供建言，是很好的事情。此外，也將聚焦工商界現在共通的議題，包括 ESG、碳與電力的問題。 

另外，美國總統共和黨參選人川普可能再次當選，吳東亮則表示，若川普當選需擔心保護主義捲土重來，關稅大戰恐怕再起，降息時程也可能延後，這些都必須密切關注。 

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吳東亮經發會ESG電力

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