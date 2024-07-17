被列為經發會顧問 吳東亮：將傳達工商界聲音並聚焦三大議題

行政院將於明 (18) 日召開行政院經濟發展委員會會議，工商協進會理事長吳東亮今 (17) 日表示，看報才知道自己被列為經發會顧問，不過吳東亮指出，將代表工商界與政府溝通、傳達聲音，並聚焦 ESG、碳，以及電力的問題。

吳東亮今天下午出席工商協進會公亮紀念講座，針對此事回應，自己也是看報才得知，不過顧問為榮譽職，且能代表工商界與政府直接溝通並提供建言，是很好的事情。此外，也將聚焦工商界現在共通的議題，包括 ESG、碳與電力的問題。