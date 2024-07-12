核三7/27如期除役 吳東亮：能源政策策略未定前退役有點可惜

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 09:54

行政院昨 (11) 日指出，核三廠 1 號機本月 27 日停止運轉，將回如期除役。對此，工商協進會理事長吳東亮今 (12) 日表示，雖然目前電力供應還足夠，但整體能源政策的策略方向尚未定論前，核三廠如期除役有點可惜。

吳東亮表示，針對核能政策工商協進會已與政府多次討論並給予建議，應從基本的科學角度解決核能問題。吳東亮指出，台灣的經濟發展需要充足、穩定且具競爭力的電力供應，且隨著 AI 產業蓬勃發展，資料中心的成長將推升電力需求。

吳東亮進一步提到，雖然以目前來看，核三廠除役後後電力供應還算足夠，但台灣整體能源政策的策略尚未明朗，認為核三廠除役有點可惜。不過吳東亮強調，非核家園是台灣全體的共識，重要的是除役的時間點，應用科學的方法檢討核能問題。

行政院長卓榮泰今天也出席工商協進會會員大會，於致詞時再次強調，核三廠依照《核管法》必須停止運轉，加上核三廠需要進行安全體檢、設備汰換，初估需要 3 年半至 5 年才能完成，也就是在 2030 年前核三廠難以再發電，因此核三廠不會延役。

卓榮泰也表示，雖然各國都在發展新核能，但新核能的技術目前無法得到驗證，2030 年前顯然無法依靠核能增加電力，因此發展綠能是唯一辦法，包含光電、風力與地熱，加上計畫興建的燃氣電廠，預計 2030 年前可以補足超過 920 萬千瓦的電力缺口。另外，經濟部也擬定 10 年內用 5640 億元加強電網安全，希望 5 年內可以完成。