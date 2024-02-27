吳東亮提2024年工商界四大期許 要把台灣打造成AI重鎮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-27 17:49

工商協進會理事長吳東亮今 (27) 日出席八大工商團體春節聯誼活動，提出工商界四大期許，包括將台灣打造成 AI 重鎮、跟上國際綠色經濟浪潮、提升台灣金融競爭力成為亞洲資產管理中心，以及台灣在全球供應鏈上站穩關鍵地位。

吳東亮表示，隨著 AI 技術推動全球新一波浪潮，這對台灣而言是一個加速經濟轉型的機會，尤其台灣半導體及資通訊產業已居龍頭地位，可以借助 AI，創造新的經濟成長動能，期許台灣成為國際級的 AI 重鎮，讓 AI 創新能力成為台灣最重要的國力。

淨零碳排已成為國際趨勢，台灣的再生能源發電比例也逐年提高，許多企業提前布局「綠色轉型」，將 ESG 納入營運的核心。另外，去年碳交所成立，碳交易也開始交易，吳東亮期許，台灣企業可以乘著國際綠色經濟浪潮的順風前行。

吳東亮認為，金融業作為產業發展的重要後盾，希望政府能從金融發展的角度推動金融制度改革，運用金融科技加速落實普惠金融，協助企業落實數位轉型、實踐 ESG，並期許台灣金融業的競爭力被世界看見，成為亞洲資產管理中心。