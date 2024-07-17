盤後速報 - 豪勉(6218)次交易(18)日除息0.5元，參考價32.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
豪勉(6218-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為32.75元，相較今日收盤價33.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|33.25
|0.5
|1.5%
|0.0
|2022/09/20
|19.75
|1.0
|5.06%
|0.0
|2021/09/13
|19.8
|1.0
|5.05%
|0.0
|2020/07/16
|21.35
|1.4
|6.56%
|0.0
|2019/07/18
|23.05
|1.6
|6.94%
|0.0
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