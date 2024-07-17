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鉅亨速報

盤後速報 - 豪勉(6218)次交易(18)日除息0.5元，參考價32.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

豪勉(6218-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為32.75元，相較今日收盤價33.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 33.25 0.5 1.5% 0.0
2022/09/20 19.75 1.0 5.06% 0.0
2021/09/13 19.8 1.0 5.05% 0.0
2020/07/16 21.35 1.4 6.56% 0.0
2019/07/18 23.05 1.6 6.94% 0.0

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