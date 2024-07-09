盤中速報 - 豪勉(6218)急跌-4.32%報31.8元，成交2,460張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:05
豪勉(6218-TW)近5分K跌速4.32%，09日09:05報31.8元，成交2,460張，今日跌幅為5.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
豪勉(6218-TW)近5日股價上漲33.07%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.22%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+43 張
- 外資買賣超：+43 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,573 張
- 融券增減：+52 張
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