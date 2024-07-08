【量大強漲股整理】台股再創新高，櫃買開高走低，選股策略為何?

鉅亨研報 2024-07-08 17:00

加權指數，今日開低走高，終場上漲 321.56 點，收在 23878.15 點，成交量 5519 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 88.36 億，投信買超 22.49 億，自營商賣超 72.9 億，三大法人合計賣超 138.77 億，其中，投信連 6 買，累計 219.92 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.17%，標普 500 指數上漲 0.55%，納指上漲 0.9%，費半上漲 0.08%；美國 6 月非農新增就業人數報 20.6 萬人，預估 19 萬人，前值 27.2 萬人，美國 6 月失業率報 4.1 %，預估 4.0%，前值 4.0%，雖然勞動市場仍在創造就業機會，但失業率卻在上升，加強市場對聯準會（Fed）降息的預期；(TSLA-US)特斯拉上漲 2.08%，收在 251.52 美元，連續第八個交易日上漲，近期發表旗下第二代 Optimus 機器人，後續將導入 Optimus「千人大軍」在自家工廠工作；AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達，下跌 1.91%，收在 125.83 美元，New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 下調輝達股票評級至「中性」，表示估值過高令人堪憂；( AAPL-US)，再創波段新高，日線出現四連紅走勢。台股方面，加權指數，終場上漲 321.56 點，收在 23878.15 點，再創歷史新高，今年截至上週五，加權指數已經上漲 31.3%，在全球主要股市中，僅次於費城半導體指數的 35.4%，表現相當亮眼，預期台股短期有望繼續上攻，續創歷史新高；本周關注焦點，7 月 10 日前台積電將公布 6 月營收，會影響台股的多頭走勢能否延續，7/11 美國將公布 6 月 CPI，會影響美國聯準會降息的時間和幅度。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.99%，收在 1035 元，再創歷史新高，台積電在接近午盤時大漲 45 元，來到 1050 元，帶動台股站上 24000 點整數關卡，寫下從 23000 點至 24000 點只花 4 個交易日就完成上漲千點記錄；(2317-TW) 鴻海，上漲 5.59%，收在 226.5 元，再創波段新高，鴻海，每股配發現金股利 5.4 元，7 月 2 日除息交易，儘管上週曾陷入貼息，不過近日走勢強勁，僅花 5 個交易日完成填息；(2454-TW) 聯發科，上漲 5.19%，收在 1420 元，聯發科過去對 5G 旗艦型晶片進行重大投資，取得很好的發展，市占率一直增加，經營團隊有信心未來 3~5 年將快速成長。

蘋果的股價再創波段新新高，連帶蘋概股，持續的創新高表現!

佳螢點名預告的蘋果 WWDC 黑馬股再度噴出!

(3008-TW) 大立光,(2313) 華通，雙雙改寫新高!

(AAPL-US) 蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，也因為部分零組件規格升級，相關供應商將可明顯受惠；(3008-TW) 大立光，上漲 4.66%，收在 3030 元，不僅再創波段新高，也順利突破 3000 元大關，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，6 月合併營收為 40.41 億，月增 15.92%，年增 49.89%，連 11 個月營收年成長，法人目標價最高上看 3560 元；

(2313-TW) 華通，再度噴出上漲 5.37%，收在 86.3 元，再創波段新高，7 字頭領先預告後噴出大漲來到 8 自頭大關! 通通領先預告，事後驗證!

全球 HDI 供應商龍頭廠 (2313-TW) 華通，SpaceX 持續釋出低軌衛星採購大單，華通衛星通訊 PCB 產線已經爆滿，再加上新版衛星 PCB 規格更高，面積更大，預計能大幅貢獻營收，連帶提高華通毛利率，此外，華通也是華為新款高階手機 Mate 系列最大主板供應商，出貨比重高達 50-60 %，Mate 手機需求優於預期，2024 年來自華為高階手機的營收貢獻至少年增 150 到 200% ，最後，2024 年華通有望進入 AI 伺服器市，如產品驗證順利，(AMZN-US)Amazon 有望成為關鍵客戶，帶來長期成長動能。

里昂發布「台灣散熱解決方案」產業報告指出，GB200 Oberon 機架的價格較高，ODM 族群將長期收惠；(2382-TW)廣達，上漲 2.4%，收在 319.5 元，突破 300 元大關，5 月合併營收 1012.99 億元，年增 31.5%，第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後，GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月開始量產，可明顯貢獻營收；(6669-TW)緯穎，上漲 1.65%，收在 2770 元，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms,(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長；(2356-TW)英業達，下跌 0.18%，收在 56.3 元，近日市場傳出，企業已成功拿下來自四大北美雲端服務供應商的 GB200 伺服器訂單，且最快將在年底啟動出貨，董事長葉力誠指出，自己看好未來營收將繼續保持向上增長。

加權指數再創新高

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師