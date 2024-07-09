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鉅亨速報

盤中速報 - 豪勉(6218)急拉3.53%報32.3元，成交3,195張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:10

豪勉(6218-TW)近5分K漲速3.53%，09日09:10報32.3元，成交3,195張，今日跌幅為3.87％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

豪勉(6218-TW)近5日股價上漲33.07%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.22%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+43 張
  • 外資買賣超：+43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+1,573 張
  • 融券增減：+52 張

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