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鉅亨速報

盤中速報 - 豪勉(6218)大跌7.06%，報34.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:05

豪勉(6218-TW)12日11:05股價下跌2.6元，報34.25元，跌幅7.06%，成交1,291張。

豪勉(6218-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦網路系統整合。半導體設備與應用材料之代理銷售。光電設備之代理銷售。

近5日股價上漲32.55%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-264 張
  • 外資買賣超：-359 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+95 張
  • 融資增減：+1,823 張
  • 融券增減：+148 張

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