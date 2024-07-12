盤中速報 - 豪勉(6218)大跌7.06%，報34.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:05
豪勉(6218-TW)12日11:05股價下跌2.6元，報34.25元，跌幅7.06%，成交1,291張。
豪勉(6218-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦網路系統整合。半導體設備與應用材料之代理銷售。光電設備之代理銷售。
近5日股價上漲32.55%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-264 張
- 外資買賣超：-359 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：+1,823 張
- 融券增減：+148 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 中華化(1727)股價拉至漲停，漲停價34.5元，成交4,986張
- 盤中速報 - 三晃(1721)急拉5.75%報16.6元，成交5,620張
- 盤中速報 - 三晃(1721)股價拉至漲停，漲停價16.6元，成交5,165張
- 盤中速報 - 及成(3095)大漲7.24%，報60.7元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇