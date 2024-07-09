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鉅亨速報

盤中速報 - 豪勉(6218)大跌7.14%，報31.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:06

豪勉(6218-TW)09日09:06股價下跌2.4元，報31.2元，跌幅7.14%，成交2,533張。

豪勉(6218-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦網路系統整合。半導體設備與應用材料之代理銷售。光電設備之代理銷售。

近5日股價上漲33.07%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+43 張
  • 外資買賣超：+43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+1,573 張
  • 融券增減：+52 張

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