盤中速報 - 豪勉(6218)大跌7.14%，報31.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:06
豪勉(6218-TW)09日09:06股價下跌2.4元，報31.2元，跌幅7.14%，成交2,533張。
豪勉(6218-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦網路系統整合。半導體設備與應用材料之代理銷售。光電設備之代理銷售。
近5日股價上漲33.07%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+43 張
- 外資買賣超：+43 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,573 張
- 融券增減：+52 張
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