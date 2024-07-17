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鉅亨速報

盤後速報 - 雲豹能源(6869)下週(7月24日)除息5.31元，預估參考價266.19元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

雲豹能源(6869-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.31元。

以今日(7月17日)收盤價271.50元計算，預估參考價為266.19元，息值合計為5.31元，股息殖利率1.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。近5日股價上漲2.35%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 271.50 5.30767 1.95% 0.0
2023/07/27 90.9 2.0 2.2% 0.0
2022/07/13 73.1 0.2 0.27% 0.0

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