盤後速報 - 雲豹能源(6869)下週(7月24日)除息5.31元，預估參考價266.19元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
雲豹能源(6869-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.31元。
以今日(7月17日)收盤價271.50元計算，預估參考價為266.19元，息值合計為5.31元，股息殖利率1.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。近5日股價上漲2.35%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|271.50
|5.30767
|1.95%
|0.0
|2023/07/27
|90.9
|2.0
|2.2%
|0.0
|2022/07/13
|73.1
|0.2
|0.27%
|0.0
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