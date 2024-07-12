【量大強漲股整理】台股震盪回檔下，選股策略為何，逆風而上的族群是?

鉅亨研報 2024-07-12 17:21

加權指數，今日開低走低，終場下跌 473.1 點，收在 23916.93 點，成交量 5781 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 421.97 億，投信買超 63.91 億，自營商賣超 150.21 億，三大法人合計賣超 508.27 億，其中，投信連 10 買，累計 394.38 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.08%，標普 500 指數下跌 0.88%，納指下跌 1.95%，費半下跌 3.47%，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期 3.1%，而聯準會青睞的通膨指標, 剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%，略低於市場預期，通膨明顯降溫推升降息希望，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 93%，11 月至少降息 1 碼的機率為 97%，刺激市場資金大規模從大型科技股輪動到金融股等等利率敏感型股票；AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達下跌 5.57%，收在 127.4 美元；(TSLA-US)特斯拉下跌 8.44%，收在 241.03 美元，結束連續第 11 個交易日上漲趨勢；台股方面，加權指數，終場下跌 473.1 點，收在 23916.93 點，(2330-TW)台積電，(2317-TW)鴻海，(2454-TW)聯發科，(2382-TW)廣達，台股 F4 全面下跌，但擁有特殊利基點的個股，今天表現依然相當亮眼，財政部昨（11）日公布 6 月證交稅年增逾四成, 不僅連續 14 月雙位數成長，也刷新同期紀錄，顯示股市熱度相當高，預期台股短期震盪後，有望繼續上攻，再創新高。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 3.7%，收在 1040 元，台積電將於下周四（18 日）召開法說會，公布第 2 季財報和第 3 季營運展望，今年資本支出維持 280 到 320 億美元區間不變，但 2025 年資本支出有望恢復向上態勢；(2317-TW) 鴻海，下跌 4.21%，收在 216 元，鴻海集團揮軍先進封裝，更鎖定當紅的面板級扇出型封裝，轉投資公司夏普最新宣布，在日本跨足面板級扇出型封裝，目標 2026 年全面投產，月產能 2 萬片；(2454-TW) 聯發科，下跌 4.23%，收在 1360 元，據法人供應鏈調查顯示，聯發科天璣 9400 晶片成功打入三星旗艦手機 S25，天璣 9300 打入三星平板 S10，成長動能可期。

AI 晶片需求成長將帶動 ABF 需求上升，能明顯改善 ABF 產業供過於求狀況，ABF 載板三雄有機會從谷底反彈上漲；(3037-TW)欣興，上漲 0.26%，收在 190 元，6 月合併營收 88.71 億元，月減 8.01%, 年增 7.3%，第三季進入傳統旺季，欣興下半年營運有望優於上半年，欣興董事長曾子章表示，AI 將是未來重要成長動能，下半年在 5G,AI 需求成長帶動下，營運有望加速從谷底回升，重新恢復成長；(8046-TW)南電，上漲 1.34%，收在 189 元，2.5D 以上先進封裝和玻璃基板等，南電都沒缺席，也有切入 CoWoS 先進封裝，邊緣運算應用為主；(3189-TW)景碩，股價亮燈漲停，收在 119.5 元，市場傳出景碩通過 (2330-TW) 台積電 AI 晶片的 ABF 載板認證，並成功打進輝達 GB200 供應鏈，營收有望迎來強勁的成長動能，自營商已連 10 買，累計 5508 張，資金動能充足下，股價有望繼續上漲。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠；

(1608-TW) 華榮，受惠台電強韌電網計畫，帶動輸配線電纜需求，目前訂單滿手，且產能也很滿，銅價上漲也推升華榮營運表現，帶動銅線部門獲利，也同步挹注上半年營收, 6 月營收 10.35 億元，月減 4.74%，年增 53.26%；第二季營收 31.59 億元，季增 20.5%，年增 39.71%；累計今年上半年營收 57.8 億元，年增 21.3%。

(1603-TW)華電，上漲 2.34%，收在 45.9 元，6 月合併營收 3.26 億，年減 1%，外資連 3 買，累計 450 張，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前在手訂單超過 50 億，未來將陸續貢獻營收；(6290-TW)良維，上漲 1.43%，收在 91.9 元，6 月合併營收 6.55 億，月增 4.8%，年增 1.7%，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，成長動能可期。

(8076-TW)伍豐，上漲 0.69%，收在 36.45 元，6 月合併營收 2.3 億，月增 10%，年增 11%，外資連 3 買，累計 755 張，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，近期股價大幅上漲，有望帶動伍豐股價上攻。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 7.48%，收在 38.1 元，全球傳動表示，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，法人估算，隨著稼動率回到 8 成，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上無存貨損失影響，Q3 起本業將可轉盈，下半年獲利可望較上半年明顯改善，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師