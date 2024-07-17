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鉅亨速報

盤後速報 - 穩得(6761)下週(7月24日)除息3.99元，預估參考價102.51元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

穩得(6761-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.99元。

以今日(7月17日)收盤價106.50元計算，預估參考價為102.51元，息值合計為3.99元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

穩得(6761-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為EMC及線路保護元件銷售。認證測試之整合性服務。近5日股價下跌2.71%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 106.50 3.9936 3.75% 0.0
2023/07/28 98.4 5.0998 5.18% 0.5
2022/07/14 83.3 5.8 6.96% 0.0
2021/08/05 140.5 3.0 2.14% 0.2
2020/07/27 63.0 2.5 3.97% 0.5

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