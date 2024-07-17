盤後速報 - 穩得(6761)下週(7月24日)除息3.99元，預估參考價102.51元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
穩得(6761-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.99元。
以今日(7月17日)收盤價106.50元計算，預估參考價為102.51元，息值合計為3.99元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
穩得(6761-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為EMC及線路保護元件銷售。認證測試之整合性服務。近5日股價下跌2.71%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|106.50
|3.9936
|3.75%
|0.0
|2023/07/28
|98.4
|5.0998
|5.18%
|0.5
|2022/07/14
|83.3
|5.8
|6.96%
|0.0
|2021/08/05
|140.5
|3.0
|2.14%
|0.2
|2020/07/27
|63.0
|2.5
|3.97%
|0.5
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