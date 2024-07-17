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鉅亨速報

盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(18)日除息0.1元，參考價19.74元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為19.74元，相較今日收盤價19.84元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 19.84 0.1 0.5% 0.0
2024/04/22 15.83 0.05 0.32% 0.0
2024/01/19 15.5 0.35 2.26% 0.0
2023/10/23 13.56 0.13 0.96% 0.0
2023/07/20 13.3 0.11 0.83% 0.0

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