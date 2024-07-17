環球購物祭暑期三大消費攻略 睽違8年推這個回饋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-17 17:37

冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心今 (17) 日指出， Global Mall 上半年人潮、業績雙成長逾 6%，隨著暑假到來，接力為下半年成長動能衝刺，即日起至 7 月 31 日展開「SUMMER WORKSHOP」檔期，力推三大超值攻略，回饋加值放大、多元門檻多重好康和活動更豐富加倍，也睽違 8 年再度推出「夏季卡有利最高 6% 回饋」，目標暑假整體業績成長近 10%。

環球購物說明，夏季節能涼夏家電湧現採購潮，加上房市交易量增長帶動裝潢需求，近期家電、傢俱業績成長近 10%，此次推出「夏季卡有利最高 6% 回饋」活動，有助進一步搶下消費版圖，線上線下攜手八大銀行累計消費滿 15,000 元享 4% 回饋，使用 Global Mall 聯名卡綁定 GMpay 消費滿 15,000 元享 5% 回饋、滿 30,000 元可享 6% 回饋。

同時，為先暖身週年慶，首度於暑假推「多元門檻滿額贈」，新北中和、桃園 A8 加碼推消費滿 2,000 元送 400 點，新北中和再祭指定家電、健康器材消費滿 10,000 元送 1,000 元電子商品禮券，滿 80,000 元最高送 9,000 元電子商品禮券。

Global Mall 推「跨世代動漫公仔展」，新北中和、屏東市展出寶可夢人氣角色雕像。(圖：環球購物提供)

對於親子主要客群，環球購物表示，備受消費者期待的「小小暑假體驗營」，今年一口氣推出四大展和超過千場多元親子活動，包括全台八店聯合推「跨世代動漫公仔展」，蒐羅寶可夢、航海王、火影忍者三大主題超人氣模型公仔，打造為亮點展區，共計超過 600 個小型公仔、動漫雕像。

Global Mall 新北中和「Sanmin Ocean World」快閃店。(圖：環球購物提供)

新北中和更打造「Sanmin Ocean World」快閃店，融合拉拉熊海底世界場景營造夏日悠游氛圍，打造超萌 3 米長海洋世界打卡牆，並提供上千款周邊商品，涵改生活居家用品、涼夏商品到文具、隨身小物，現場也設置了一番賞抽獎、互動遊戲區，一次滿足拉拉熊迷的願望。

Global Mall 板橋車站打造夏季限定「繽紛甜甜圈廊道」。(圖：環球購物提供)

而對於車站型據點， Global Mall 板橋車站即日起在 2 樓戶外打造夏季限定「繽紛甜甜圈廊道」，並設置拍照互動區，吸引人潮駐足。

呼應暑假歡樂氛圍，Global Mall 新北中和、桃園 A19、板橋車站和屏東市即日起至 7 月 28 日每週五至週日推出戶外限定「Beer Garden」，依酒精濃度分為四大主題。