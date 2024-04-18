〈觀察〉又有指標店撤離忠孝敦化 東區百貨區塊正在挪移

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 11:13

連鎖餐飲集團饗賓今 (18) 日宣布旗下連鎖蔬食 buffet 品牌「果然匯明曜店」5 月 12 日為最後營業日，原因是商場租約到期，此次饗賓一舉終結在台北東區商圈 11 年的營業，也反映東區百貨區塊正在挪移。

隨著新光三越 DIAMOND TOWERS 去年第四季插旗東區忠孝復興捷運站旁、位於國父紀念館旁的大巨蛋 SOGO 也將陸續開出，於此兩大捷運站間的忠孝敦化站旁的大型餐飲業者，顯然有開始挪移的趨勢。

果然匯是國內少見的連鎖蔬食自助餐，饗賓表示，果然匯明曜店歇業後，仍有台北天母店、新北板橋店、桃園統領店、竹北遠百店和高雄夢時代店等 5 家門市營運。

值得留意，果然匯明曜店 2013 年開幕至今，營業已 11 年，決定在租約到期後歇業，而漢來美食 (1268-TW) 旗下漢來海港餐廳敦化店也將轉戰 SOGO 大巨蛋店，並以更高端的品牌島語搶客。

原因在於，位於忠孝敦化站旁的指標商場 SOGO 敦化店，已由皇翔建設買下，皇翔確定將進行都更改建，可能改為頂級商辦大樓或豪宅，而 SOGO 在東區的營運版圖，除了 SOGO 忠孝館、復興館二大主軸，接下來重頭戲將是位於大巨蛋內的 SOGO CITY。

SOGO 規劃，大巨蛋第一期 D 區有 14 家餐廳，5 月後開出，設有影城的商場年底前開幕，明年還要精品櫃陸續進駐，4 個區域總營業面積約 3.8 萬坪