事欣科估Q3營運回穩下半年成長 墨西哥擴產計畫提前完成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-17 19:38

不過，為配合集團業務調整及產能建置需求，事欣科表示，第二季將有一次性費用提列影響獲利表現，但第三季開始在營運增長的助攻下，獲利可望回穩提升。

事欣科認為，目前市場普遍預期不管接下來美國統統當選人是川普或拜登，都會維持現有基調並擴大投資等方向應是明確，因此，墨西哥廠已進行加速提前於今年底前完成擴產，並或將著手評估另尋第 3 座生產基地。

事欣科表示，受惠美國積極推動礎建設、打造高速網路，以及近期 AI 催動用電需求、地緣政治牽引各國投入軍備預算增加、中美壁壘防堵中國造就供應鏈於美國設廠之情勢有增無減，預計帶動基礎建設、軍工等相關硬體需求。