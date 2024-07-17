事欣科估Q3營運回穩下半年成長 墨西哥擴產計畫提前完成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-17 19:38
工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 表示，目前在手訂單健康穩定，第三季開始伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長、優於上半年，同時規劃提前於今年年底完成新產能擴建，為明年營運發展做準備。
不過，為配合集團業務調整及產能建置需求，事欣科表示，第二季將有一次性費用提列影響獲利表現，但第三季開始在營運增長的助攻下，獲利可望回穩提升。
事欣科認為，目前市場普遍預期不管接下來美國統統當選人是川普或拜登，都會維持現有基調並擴大投資等方向應是明確，因此，墨西哥廠已進行加速提前於今年底前完成擴產，並或將著手評估另尋第 3 座生產基地。
事欣科表示，受惠美國積極推動礎建設、打造高速網路，以及近期 AI 催動用電需求、地緣政治牽引各國投入軍備預算增加、中美壁壘防堵中國造就供應鏈於美國設廠之情勢有增無減，預計帶動基礎建設、軍工等相關硬體需求。
事欣科 6 月營收 2.67 億元，月減 10.35%、年減 18.24%；上半年營收 18.81 億元，年增 11.43%；公司表示，6 月營收變化主要是博弈、國防二大客戶因其產品測試問題而暫緩拉貨，其他產品線則皆呈穩定並增加出貨狀態中。
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