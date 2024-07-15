14人擁兩兆美元！瑞銀：疫後美中帶領全球財富再成長 大部分集中極少數人

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:43

根據瑞銀 (UBS) 上週三 (10 日) 公佈的年度財富報告，儘管全球經濟正處於一場戲劇性的結構性動蕩之中，但在經歷新冠疫情期間的低迷後，全球財富正再次成長，不過全球最富有階層仍高度集中於一小群人。

《巴隆周刊》報導，瑞銀在報告中分析了佔全球財富總額 92% 的 56 個市場收入和財富數據。全球財富去年成長 4.2%，且經通膨調整後的全球財富也成長 8.4%，抵消 2022 年 3% 損失。

不過，去年全球總體財富成長率有所下降，從 2000 年至 2010 年的 7% 年均成長率，下降至 2010 年至 2023 年的 4.5% 出頭平均成長率，相當於全球財富成長減少近三分之一。

報告顯示，去年美國的平均財富成長近 2.5%，美國的百萬美元富翁佔全球總數的 38% ，大約有 2200 萬人，中國以 600 多萬人排名第二，英國以大約 300 萬人緊隨其後。

報告還分析了日益嚴重的財富轉移問題。未來 25 年，全球 83.5 兆美元的財富將轉移給配偶和下一代，其中 10% 將從女性轉移，9 兆美元將在配偶之間轉移。

瑞銀表示，自 15 年前開始追蹤數據以來，亞太地區的財富成長幅度最大，接近 177%，接著是美洲的 146%，歐洲、中東和非洲地區僅成長 44%。

令人驚訝的是，過去 15 年土耳其人均財富成長率冠居全球，若以當地貨幣幣值計算，成長率超過 1700%。

值得注意的是，自 2008 年來，亞太地區總債務成長膨脹 192% 以上，比起歐洲、中東和非洲地區暴增 20 倍以上，幾乎是美洲的 4 倍，凸顯亞太地區經濟急速成長的「雙面刃」效應。

此外，世界上最富有的階層仍是一個小型的、高度集中的群體，有 12 人持有 500 億至 1000 億美元的資產，僅 14 人就持有 2 兆美元的全球財富，來自美國和加拿大的個人持有這些財富的 44%，來自西歐的持有 25% 。