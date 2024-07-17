〈焦點股〉愛迪達再上調全年獲利預測 激勵來億及寶成大漲
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 12:48
運動服飾品牌愛迪達 (Adidas) 在 3 個月來第二次上調全年獲利預測，原因是 Samba 等經典運動鞋需求飆升，以及 Yeezy 鞋類庫存減少帶來的銷量增加，在台灣製鞋廠包括寶成 (9904-TW) 及來億 - KY(6890-TW) 受此一消息激勵大漲，來億 - KY 攻上漲停 315.5 元，寶成盤中爆出 3.2 萬張大量上漲逾 5%。
來億 - KY 第一季淡季不淡，單季合併營收達 77.71 億元、年增 40.7%，稅後純益 8.01 億元、年增 12 倍，每股稅後純益 3.36 元，第一季獲利已達去年全年的 53.67%。來億 - KY2024 年第二季營收 97.66 億元，年增 28.62%，上半年營收 175.37 億元，年增 33.74%。
來億 - KY 董事長鐘德禮先前指出，Adidas 的 SAMBA 鞋款熱賣，榮獲 2023 年年度風雲鞋，更因韓團 BLACKPINK 代言爆紅，2024 年熱潮持續發酵。
Adidas 占來億 - KY 去年營收比重 57.74%，來億 - KY 去年底原估 Adidas2024 年的訂單持平，不過從今年以來接單狀況來看，預期全年接單出貨可望成長。
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