〈焦點股〉愛迪達再上調全年獲利預測 激勵來億及寶成大漲

運動服飾品牌愛迪達 (Adidas) 在 3 個月來第二次上調全年獲利預測，原因是 Samba 等經典運動鞋需求飆升，以及 Yeezy 鞋類庫存減少帶來的銷量增加，在台灣製鞋廠包括寶成 (9904-TW) 及來億 - KY(6890-TW) 受此一消息激勵大漲，來億 - KY 攻上漲停 315.5 元，寶成盤中爆出 3.2 萬張大量上漲逾 5%。