日元疲弱不振 讓日本人快要吃不起肉
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:02
受到日元狂貶的影響，日本食用肉的估算庫存量已連 8 個月低於去年同期，且進口產品庫存明顯減少，進而推升肉品價格不斷上漲，不僅民眾吃不消，也讓燒肉店掀起倒閉潮。
日本農畜産業振興機構發佈的數據顯示，截止到 5 月底，牛肉、豬肉、雞肉等食用肉的估算庫存年減 6.8%，降至 54.7114 萬噸，預計 6～7 月庫存仍會減少。
從 6 月～7 月的庫存預測值來看，牛肉 6 月將減少 12.1%，7 月將減少 11.1%；豬肉 6 月將減少 11%，7 月將減少 9.1%。
根據日經新聞報導，庫存減少的最大原因是産地價格居高不下，日元不斷貶值，使企業採購更加困難，已經很少進行新的採購，因為價格「已超過極限」。
當地生産者對日本等出口對象國提出了強硬的價格。一家大型商社的相關負責人表示：「日元可能會繼續貶值，價格已超過極限，很難像以前一樣繼續購買」。
據美國農業部 (USDA) 預測，2024 年美國對日本牛肉出口量將比 2023 年減少 7%。
不僅牛肉，豬肉的供需也趨緊，用於製作培根的五花肉，歐洲國內批發價格目前為每公斤 900~920 日元，與去年相比高出 4 成。受進口價攀升的影響，日本國內豬肉價格也飛漲，東京肉食市場上，作為指標的高檔豬肉的批發價格，6 月下旬創下 47 年來的新高。
牛豬肉價格飆漲，不只民眾苦嘆吃不起，燒肉店也出現倒閉潮，日元貶值，讓店家採購肉品更花錢之外，也推升電費、瓦斯費及人事成本，大幅增加了經營壓力，最終不支倒地。
根據帝國徵信 (Teikoku Databank) 數據統計，2023 年總計約有 22 間燒肉店倒閉，而截至今年 6 月倒閉店數已經攀升至 20 間，創下年度歇業最快紀錄。
跟牛豬肉相比，雞肉的國際市場行情比較穩定，因此日本國內消費需求，逐漸從價格飆升的牛豬肉轉向雞肉，業者也積極儲備進口雞肉商品。
日元跌跌不休，對於日本民眾而言錢是越來越薄，嚴重衝擊消費能力，日本主管外匯的財務省財務官神田真人日前表示，日元進來的過度波動，推升進口價格，讓人極度擔心對家庭產生負面影響，強調有需要時將採取適當措施。
不過市場分析師認為，日元要走出疲軟格局，恐怕不是日銀升息就能扭轉，當局必須採取更多決策手段。
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