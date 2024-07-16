日元疲弱不振 讓日本人快要吃不起肉

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:02

受到日元狂貶的影響，日本食用肉的估算庫存量已連 8 個月低於去年同期，且進口產品庫存明顯減少，進而推升肉品價格不斷上漲，不僅民眾吃不消，也讓燒肉店掀起倒閉潮。

日本農畜産業振興機構發佈的數據顯示，截止到 5 月底，牛肉、豬肉、雞肉等食用肉的估算庫存年減 6.8%，降至 54.7114 萬噸，預計 6～7 月庫存仍會減少。

從 6 月～7 月的庫存預測值來看，牛肉 6 月將減少 12.1%，7 月將減少 11.1%；豬肉 6 月將減少 11%，7 月將減少 9.1%。

據美國農業部 (USDA) 預測，2024 年美國對日本牛肉出口量將比 2023 年減少 7%。

不僅牛肉，豬肉的供需也趨緊，用於製作培根的五花肉，歐洲國內批發價格目前為每公斤 900~920 日元，與去年相比高出 4 成。受進口價攀升的影響，日本國內豬肉價格也飛漲，東京肉食市場上，作為指標的高檔豬肉的批發價格，6 月下旬創下 47 年來的新高。

根據帝國徵信 (Teikoku Databank) 數據統計，2023 年總計約有 22 間燒肉店倒閉，而截至今年 6 月倒閉店數已經攀升至 20 間，創下年度歇業最快紀錄。