日元跌跌不休 日本當局再度出聲警告

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:57



對於日元持續貶值，日本當局再度出聲警告。日本內閣房長林芳正周二 (16 日) 表示，當局已準備在貨幣市場採取一切可能的措施，因為匯率過度波動是不可取的。

林芳正在例行記者會中指出，貨幣匯率應反映基本面非常重要，過度波動是不可取的，將密切關注匯率動態，並隨時準備好採取一切可能的措施。

被問及日本當局是否在上周連兩天干預日元，林芳正依舊拒絕發表評論。

市場臆測日本當局上周已二度出手干預，提振已跌至 38 年新低的日元，一次是 11 日美國發布通膨數據後日元急升、隔日再度又進場干預。

外媒根據日銀經常帳數據分析，日銀 11 日可能花費高達高達 3.57 兆日元 (225.1 億美元) 進行干預；市場關注今 (16) 日稍晚將公布的貨幣市場數據，判斷當局是否也在上週五 (12 日) 介入。