下半年債市湧錢潮 這檔債券ETF規模成長近70%、息率近8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 12:10

今年以來，市場資金仍源源不絕湧入債市，下半年再現另一波高峰，債市熱度也反映在債券 ETF 的規模成長上，統計下半年以來，基金規模成長幅度前十強，都有雙位數以上水準，其中又以凱基美國非投等債 (00945B-TW) 成長近 70% 最為突出。

法人觀察，00945B 規模在短短兩周內快速增胖，平均票息率逼近 8%，吸引投資人青睞湧入追求債息收益，應是基金規模成長的關鍵因素。

除了 00945B 規模成長一枝獨秀外，00789B 下半年以來亦有 26% 的增幅，第三至十名債券 ETF 增幅約落在 10-18% 之間。

製表：鉅亨網記者陳于晴

從資金流向觀察，7 月開始近 2 周，債市資金淨流入呈現明顯增溫，包括整體債券基金兩周累積資金淨流入 314 億美元、投資級債基金兩周累積資金淨流入 177 億美元，非投資等級債基金也從 6 月底的小幅淨流出翻正成兩周淨流入 13 億美元。