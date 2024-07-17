下半年債市湧錢潮 這檔債券ETF規模成長近70%、息率近8%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 12:10
今年以來，市場資金仍源源不絕湧入債市，下半年再現另一波高峰，債市熱度也反映在債券 ETF 的規模成長上，統計下半年以來，基金規模成長幅度前十強，都有雙位數以上水準，其中又以凱基美國非投等債 (00945B-TW) 成長近 70% 最為突出。
法人觀察，00945B 規模在短短兩周內快速增胖，平均票息率逼近 8%，吸引投資人青睞湧入追求債息收益，應是基金規模成長的關鍵因素。
除了 00945B 規模成長一枝獨秀外，00789B 下半年以來亦有 26% 的增幅，第三至十名債券 ETF 增幅約落在 10-18% 之間。
從資金流向觀察，7 月開始近 2 周，債市資金淨流入呈現明顯增溫，包括整體債券基金兩周累積資金淨流入 314 億美元、投資級債基金兩周累積資金淨流入 177 億美元，非投資等級債基金也從 6 月底的小幅淨流出翻正成兩周淨流入 13 億美元。
凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，上週美國共和黨總統候選人川普發生槍擊事件，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、中美貿易戰、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚。
長線來看，美國經濟體依舊穩健，短線上政經不確定性所帶來的公債殖利率震盪，可以透過聚焦票息收益相對較高的短天期美國非投等債因應利率風險，待美國聯準會 9 月 FOMC 利率政策更加明朗，以及美國總統大選變數落幕，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，掌握降息行情。
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