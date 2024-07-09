點名台股高「含積/含聯」ETF 這2檔入手價親民還來得及上車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-16 20:38

台灣 54 檔台股 ETF，若以台積電 + 聯發科的比重由高至低排序，前 10 名分別為 ETF 中股號 005 及 006 開頭因成立較早，一張都要十餘萬以上，剩餘 4 檔又以 00904 及 00935 淨值僅 19 或 20 出頭最為親民，是來不及上車的股民們目前 CP 值較高的入手首選。

台積電 7/18 法說會在即，根據彭博統計各單位預估，2024 年台積電全年 EPS 大約 40 元，以疫情前高點 30 倍本益比來計算，後續表現值得期待；此外 2025 年資本支出預估增加至 331 億美元，有利於推動上游供應鏈強勁需求。台積電 2 奈米晶片將於下週試產，大客戶蘋果也預計 2025 年導入 2 奈米製程晶片，因此 iPhone17 系列將有機會先行導入使用。

隨著晶片製程進入「埃米時代」，相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高，如台積電今年 4 月於北美技術論壇發表 A16 製程，結合台積電晶背供電超級電軌 (Super Power Rail) 技術，運算速度提供但功耗進一步降低 15$pe 20%，此外，目前台積電積極擴產的 CoWoS 先進封裝，將光連結直接導入封裝中 (CPO)，美國 7 大科技巨頭皆率先採用，因此隨著 AI 持續往終端應用滲透，應用層面越來越廣，對於晶片效能要求也來越高，台積電製程技術領先全球下，台股相關 CoWoS、CPO 等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。

另一方面，根據台積電 ESG 報告指出，2030 年目標是在地化採購比率達原物料 50%、零配件 68%、後端設備達 38%；隨著供應鏈在地化，過去長期依賴國外廠商的半導體材料，如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等台廠也逐漸嶄露頭角，未來業績成長指日可待。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，回顧台股今年以來表現，截至 2024/7/9，加權指數累積上漲 6,046 點，其中貢獻大盤漲幅最多的前 3 名個股，就是大家熟悉的台積電、鴻海、聯發科，一共貢獻約 4,532 點的漲幅，其餘 4~10 名則分別是廣達、富邦金、國泰金、台達電、中信金、日月光投控以及華城電機，可以發現前 10 檔股票中電子股就佔了 6 檔，且這 6 檔今年以來的股價表現相比大盤走勢也毫不遜色，可以說如果要總結 2024 年迄今台股表現，「電子權值股制霸」就是最佳代表詞。

不過台股表現如此火熱，許多公司的股價也已上漲到相對昂貴價位，最好的例子莫過於剛晉升千金股的台積電，以及 7/8 剛成功填息的千金股聯發科，這兩檔股票買一張動一百多萬元，對一般投資人而言，無論是定期定額還是單筆投資都是不小的負擔。相較之下，隨著近年 ETF 市場快速發展，許多新成立的 ETF 普遍價格更加親民，透過選擇「含積 / 含聯」高的 ETF 來參與這兩家公司的成長，也逐漸成為投資人的首選。

根據統計台灣 54 檔台股 ETF，若以台積電 + 聯發科的比重由高至低排序，前 10 名分別為 0052、006208、0050、006203、0053、0057、00692、00904、00935 及 00690，佔比約在 46%~68% 不等，而當中股票代號以「005」開頭及部分「006」開頭的 6 檔 ETF，由於成立時間較早，淨值皆已超過或非常接近 100 元，換算下來一張十幾萬元，其實也是不低的價格。相較之下剩餘 4 檔 ETF 成立時間較晚，淨值皆處於 100 元之下，其中又以 00904 及 00935 淨值僅 19 或 20 出頭塊最為親民，換算下來一張兩萬多塊的價格，一般投資人也更容易接受。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金經理人林怡君分析表示，在這 10 檔 ETF 當中，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 是唯一一檔從未跌破發行價的 ETF，自 2023/11/1 掛牌上市以來，截至 2024/7/12 淨值已經達 23.82 塊，可以說是新晉 ETF 的人生勝利組。