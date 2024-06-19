〈南山人壽股東會〉尹崇堯：南山無流動性問題 美高利環境對保險業短空長多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 12:38

南山人壽今 (19) 日舉行股東會，有股東關心流動性問題，公司管理層表示，整體保險業自去年開始出現解約潮，但南山有充足的保費及投資收益來支應給付，今年將持續衝刺高 CSM 合約服務邊際的商品進行轉型，以因應 2026 年接軌；至於美國降息預期遞延，對於保險業是短空長多，將把握時間多投一些高利債券，提升經常性收益。

有股東關切資產報酬率及資金成本，財務長蔡昇豐表示，近期來講，整體壽險業者受到台美兩國利差擴大的影響，在避險成本、營運上造成很大的壓力，雖然去年市場波動劇烈，在高昂的避險成本壓力底下，南山整體獲利仍有 221 億元，在業界排名佔據第二名的好成績。

至於投報率方面，南山在避險前都有 4% 以上，避險後大概也有 3.5% 以上，有關資金成本，平均維持在 3.7 左右，南山資產部位仍比負債部位來得大，整體來講，還是有利差的情形。

蔡昇豐表示，南山去年底的資產規模約 5.4 兆元，確實有很大的部位投資在債券，高達 7 成或是 3.7 兆的水準，因此，每年進行投資或再投資是公司很重要的項目，以近 3 年的到期債券金額來看，平均每年有 200 億到 500 億不等，也就是說，在未來 3 年以內，大概會有 1000 億左右的規模要進行再投資，在各年度來進行投資。

針對流動性議題，蔡昇豐補充說明，由於市場高利，匯率也比較高，確實出現解約潮，以南山去年情況來講，整體的保險給付約 3400 億左右，而滿期保險給付與解約部分約 2100 億，主要受到股市高漲、ETF 熱賣或高利定存等產品吸引所致，今年第一季保費收入約 750 億元，解約占比約 60%。

蔡昇豐表示，南山會以保費及投資收益來做支應，去年合併總保費約 2700 億以上，淨投資收益也有 1800 億以上，合計超過 4600 億，足以支應流動性。

蔡昇豐強調，給付是公司重要的責任，在資產部位配置上面，也會保持一定的流動性，包含現金或約當現金的部位，始終維持在一定的水準，來充足保戶給付的需求。

至於美國維持高利率環境，尹崇堯認為，對保險業來說是短空長多；財務長補充說明，還是希望有高利的投資收益，雖然近期對於市場波動或淨值造成影響，但希望透過這個時機，多投一些高利的債券，來提升經常性收益。

對於今年營運展望，尹崇堯重申，南山以 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 新制為最重要的目標，在產品方面，希望未來往高 CSM 合約服務邊際的商品來轉型，在 A&H (意外及醫療險) 商品銷售及保障型、長年期產品的銷售，都會做一些著重。

至於業務制度上面，尹崇堯說，也希望往這個方向做一些側重，包含今年下半年的「新高峰競賽」，其中就有特別加了一項 CSM 標，就是希望說能夠利用競賽的力道，來引導整個業務通路做一些轉型，這是在營運上最重要的目標。