〈南山人壽股東會〉尹崇堯：南山A26、A21陸續落成 打造信義區9萬坪A辦基地

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 16:27

南山人壽今 (19) 日舉行股東常會，外界關注不動產投資，董事長尹崇堯受訪時指出，在利率高檔下，短期評估比較辛苦，但對商用不動產還是有很高的期待，展望未來 2、3 年，信義區公所 A26 及世貿 3 館 A21 陸續落成，包括南山廣場，屆時信義區南側將有 9 萬坪 A 辦能出租，形成重要的 A 辦基地。

關於不動產投資，尹崇堯說，對於投報率要求較高，今年也做了一些不動產投資，包括台南化學倉庫的案子，今年也陸續處分一些案子，包括基隆八堵的倉庫，主要因績效收益不佳，全年度來看，在利率高檔下，整個壽險業要在台北市找到好的標的並不容易，我們認為，不動產在資產配置上還是一個很重要的手段，不動產的週期與其他資產不一樣，收益率不見得比較高，但還是很好的投資。

尹崇堯進一步指出，明年開始至 2026、2027 年，信義區公所 (A26) 和世貿 3 館 (A21) 將會陸續落成，屆時包含南山廣場，信義區南側將有超過 9 萬坪 A 辦能出租，包含台北 101，未來將是重要的 A 辦基地，可吸引跨國企業進駐、相互聯誼，南山也有計畫，讓這三棟互相支援，對於商用不動產有很高的期待，但短期評估會比較辛苦。

尹崇堯表示，南山今年前五月業績很不錯，不過，投資型保單起步較慢一點，於 2 月底才恢復銷售，許多業務同仁離開這些商品滿久了，有些教育訓練需要補足，此外，金管會也有很多額外的規範，因此，銷售動能確實較慢一點，但有陸續加溫中，上半年都是銷售先前停售的類全委變額年金，截至 5 月已賣 105 億元，預計下半年推出幾檔新商品，希望加倍銷售，預期投資型商品仍有動能，看好市場需求。

外界也關注南山人壽是否考慮推出分紅保單，尹崇堯說明，觀察同業狀況，富邦人壽在分紅保單銷售上取得很好的成績，而國泰人壽維持不考慮的態度，與南山的立場一致，但有持續評估銷售狀況。

不過，就現況來看，由於分紅保單要求收益率，對於資產配置上，風險性資產比例會偏高，因此，投入分紅保單的風險資本偏高，銷售產品也不見得還得起。另一方面，主管機關近期發布有一些新規範，希望未來是比較平穩的分紅機制，會持續觀察業界的回應，但南山將以利變型為傳統型商品銷售的主軸。