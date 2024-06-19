〈南山人壽股東會〉尹崇堯：申請上市櫃無具體時程表 發現金股利再等等

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 10:46

南山人壽今 (19) 日舉行股東會，由董事長尹崇堯擔任主席，對於股東關切上市櫃進程，尹崇堯表示，南山仍以 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 新制為重要目標，還需要時間凝聚共識，才會啟動上市櫃程序；至於現金股利議題，尹崇堯說，現階段要持續充實資本，國內六大保險公司也都暫無發放現金股利的計畫。

有股東關切南山上市櫃時程，尹崇堯表示，這是南山未來重要的目標及里程碑，保險業要邁向永續經營，能夠有廣泛的投資管道、充實資本是非常重要的，但要上市上櫃，需要與各個利害關係人妥適溝通，才有可能申請，短時間無具體時程表，必須取得各方利害關係人的諒解，以及凝聚共識後，才能啟動相關程序。

至於股利政策，尹崇堯說，南山現在還是專心的以 2026 年接軌為主，據了解，今年國內前六大保險公司預計也都沒有發放現金股利的計畫，南山現在也是以充實資本為最主要的考量，相信日後等到主管機關整個接軌的方案及一些共識比較明確後，讓接軌順利進行，在現金股利發放上，就能有準確的依循規則。

尹崇堯致詞時指出，2023 年金融市場面臨新台幣匯率大幅波動，以及美台利差擴大影響、通膨壓力及區域戰爭頻仍等不確定因素干擾，保險業整體業績及獲利較去年衰退，但南山人壽憑藉穩健專業的經營實力、商品與服務價值轉型的競爭優勢，稅後獲利居業界第二名，新契約保費穩居業界前三大領先地位，在傳統型商品市場占有率第二、外溢保單銷售件數業界第一、長照商品市場占有率第一，面對全球經濟動盪環境，我們將持續發揮社會影響力，創造保險永續事業新紀元。

有股東關注美國高利率持續下對南山人壽的影響，尹崇堯表示，公司都有做很多的內部財務試算，事實上，高利率環境對於整體保險業來說是短空長多，比較能購入較高利的債券，但前提是，必須要有足夠的新錢投入才行。

對於美國聯準會的降息預期，尹崇堯指出，去年底大家原先預估今年降息 6-7 碼，結果到了年中之際，現在大家預期下半年應該降 1-2 碼，整體來講，目前的實質利率還是偏高，這樣可能沒有辦法支持整個經濟不進入衰退太久。

尹崇堯進一步表示，目前內部的看法是評估下半年還是會降息，至於是 1 碼還是 2 碼，主要取決於兩項因素，一是通膨的狀況，另一項是就業市場的狀況，目前來看，上個月通膨有比較好的改善，也希望美國通膨持續性好轉，就有可能往降息的道路去走。