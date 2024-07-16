川普勝選機率升！投資大戶跟法人逢低大買 比特幣強彈逼近6.5萬美元大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 11:36

全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (16) 日在亞洲早盤上漲逾 3.5%，突破 6.45 萬美元，一度漲高至 6 萬 4977.98 美元，主要因為對加密貨幣友好的共和黨總統候選人川普贏得 11 月大選機率攀升，刺激投資大戶跟機構投資人持續回歸市場。

《W3C DAO》報導，雖然數據顯示比特幣價格走勢可能正在減弱，但比特幣投資大戶正在買入，最新分析更指機構投資人正逢低買進。鏈上分析平台 CryptoQuant 透露，機構投資人短短一周內新購買 10 萬枚比特幣，這些機構在交易價格接近歷史高點時更堅定購買決心。

這些機構自今年 6 月初開始迅速增加投資，比特幣自那時起的價格跌幅高達 23%，即便上周比特幣跌至今年 2 月底最低價位，目前購買仍在繼續，增加購買數量超過 10 萬枚 BTC，金額達 57 億美元。

CryptoQuant 的 Cauê Oliveira 表示，儘管上周許多新手投資人投降，尤其是 1 到 3 個月前買進的人，但機構投資人進行了今年 3 月以來最大的增持過程。

根據 30 天滾動餘額變化情況，這一成長與今年 3 月美國現貨比特幣 ETF 資金淨流入高峰時的增幅相當，但此次 ETF 流入相對冷淡，這代表 3 月時的需求跟籌資較有關，當前機構增持可能顯示大型參與者真的在逢低買進。

技術分析師指出，若比特幣繼續上漲，接下來可能會在 6 萬 4800 美元附近面臨阻力，第一個關鍵反壓在 6.5 萬美元附近。一旦明確突破 6.5 萬美元，可能在未來幾個交易日開始大幅上漲。下一個關鍵反壓未至則可能是 6 萬 6200 美元。

不過，若未能突破 6.5 萬美元的反壓位置，比特幣可能會開始下行修正，測試 6 萬 4250 美元附近的支撐。

渣打銀行分析師上月則指出，美國總統大選是比特幣價格下一個關鍵催化劑，川普的勝利可能會讓比特幣在年底前站上 15 萬美元。