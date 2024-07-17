漲破6.6萬！富爸爸作者示警：美股、房地產恐崩 比特幣上看一千萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-17 09:51

比特幣今日在亞洲早盤持續走強，飆逾 2% 突破 6.6 萬美元，從上周五 (12 日) 低點 5​​萬 6616 美元迄今已走漲超過 20%，比特幣(BTC)大多頭清崎徹 (Robert Toru Kiyosaki) 最新表示，比特幣將飆漲 1 千萬美元，並警告美債可能崩潰。

比特幣價格漲勢強勁，在突破 6.6 萬美元後，今年來已上漲超過 90%，市值遠超過 1 兆美元。著有《富爸爸窮爸爸》一書的清崎徹在 X 平台上最新預測，比特幣價格將上看每枚 1000 萬美元，並認為美股甚至房地產將很快遭遇大崩盤。

清崎徹以美國債務問題為依據指出，在背負近 35 兆美元的債務下，美國目前要支付聯邦預算的 16% 用於還債且債務仍在不斷增加，過去十年每年都增加，沒有停止跡象,

這將導致美元越印越多。

隨著越來越多貨幣進入流通，每 1 美元價值都會因通膨走降，導致物價飛漲，最終導致人們對貨幣失去信心。因此，清崎徹認為美國的債務問題最終將導致美元崩潰，資產市場也將跟著崩潰。

清崎徹預測，黃金、白銀和比特幣將取代美元成為價值儲存工具。資金將從明年底開始逃離美元，湧入這些資產。比特幣將「輕鬆」達到每枚 1000 萬美元。

他還表示，儘管比特幣價格下跌，但機構投資人仍在購入，這似乎預示著現貨 ETF 的凈流入將為正值。

根據加密貨幣數據平台 Glassnode 的報告，自上月初以來，ETF 首次出現大量正利息，光是上周資金流入量就超過 10 億美元。

清崎徹認為，除了上述好處外，數位貨幣資產還具有黃金的價值存儲功能，因為比特幣價格過去十年已飆漲至 7.3 萬美元以上的歷史新高。